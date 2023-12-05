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Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны

AFP: Киев использует переданные для контрнаступления танки Leopard для обороны

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Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия. Об этом сообщает France Press со ссылкой на бойцов ВСУ.

»Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и других западных стран, чтобы дать отпор россиянам. Но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта», — сказано в сообщении.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам украинского военнослужащего по имени Руслан, шведскую версию Leopard 2A5 используют для поражения пехотных групп и складов с боеприпасами. Он отметил, что теперь эти танки используются не так, как в период контрнаступления.

30 ноября сообщалось, что российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5. Бойцы, уничтожившие танк, отметили, что они поджидали Leopard 1A5 более двух недель.

3 декабря сообщалось, что Польша планирует поставить Украине новую партию самоходных гаубиц.

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