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Боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с украинской армией

Business Insider: боец ВСУ признал ужасное состояние армии Украины

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Alex Babenko/AP

Военный армии Украины пожаловался на положение дел в ВСУ. Его слова передает Business Insider.

«Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но именно что прошедшие подготовку, а не те зеленые, которые у нас сейчас есть. Есть ребята, которые провели всего три недели на полигонах и успели выстрелить всего несколько раз», — признался он, отметив, что правительству Украины сложно заманивать людей в армию деньгами.

Военный подчеркнул, что в ВСУ попадают только те, кто не сумел сбежать от мобилизации. Кроме того, он заявил, что не все украинские морпехи умеют плавать.

Накануне обозреватель Лукас Лейрос в статье, опубликованной в издании InfoBRICS, выразил мнение, что западные политики и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Украины.

Перед этим в Германии заявили о многократном превосходстве России над Украиной.

До этого сенатор конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон выразил мнение, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что Финляндия начинает производство артснарядов для Украины.

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