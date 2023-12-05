Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Катер ВСУ со взрывчаткой на борту нашли в Крыму

Shot: безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой на борту нашли на пляже в Крыму

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины со взрывоопасным устройством на борту обнаружили на пляже в Крыму. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что жители села Молочное Сакского района утром 4 декабря сообщили местным властям, что примерно в 4 километрах от их дома на пляже лежит невзорвавшийся безэкипажный катер. Приехавшие на место службы предположили, что катер был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Министерство обороны России сообщило, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 22 украинских БПЛА.

Утром 1 декабря морская авиация Черноморского флота РФ уничтожила безэкипажный катер Военно-морских сил Украины, который следовал в направлении Крыма.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Все новости на тему:
Крым
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий