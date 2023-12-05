Катер ВСУ со взрывчаткой на борту нашли в Крыму

Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины со взрывоопасным устройством на борту обнаружили на пляже в Крыму. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что жители села Молочное Сакского района утром 4 декабря сообщили местным властям, что примерно в 4 километрах от их дома на пляже лежит невзорвавшийся безэкипажный катер. Приехавшие на место службы предположили, что катер был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Министерство обороны России сообщило, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 22 украинских БПЛА.

Утром 1 декабря морская авиация Черноморского флота РФ уничтожила безэкипажный катер Военно-морских сил Украины, который следовал в направлении Крыма.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.