ХАМАС поразил базу Израиля, где якобы находится ядерное оружие

Военная база Израиля, где якобы хранятся ракеты, способные нести ядерное оружие, подверглась ракетному удару 7 октября. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки.

По ее информации, ракета, вероятно, выпущенная радикальным палестинским движением ХАМАС, поразила израильскую военную базу Сдот-Миха. Как считают эксперты, на данной базе находится большое количество ракет, способных нести ядерный заряд. Ракеты не были повреждены, однако в результате атаки произошло возгорание на близлежащей территории, говорится в сообщении издания.

Официально Израиль никогда не подтверждал наличие ядерного оружия, но на севере страны уже более полувека существует Ядерный исследовательский центр, где, по неподтвержденным данным, еще в 80-е производилось до 40 кг плутония в год. 11 октября СМИ сообщили, что центр мог подвергнуться атаке со стороны Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.