Палестинцы ведут бои с войсками Израиля в районе Хан-Юниса в секторе Газа

Представитель радикальной группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) сообщил ливанскому телеканалу Al Manar, что ВВС Израиля нанесли десятки ударов с воздуха по палестинским формированиям, обороняющимся на подступах к Хан-Юнису в 20 км к юго-западу от города Газа.

По данным представителя группировки, палестинцы ведут ожесточенные бои с к востоку и северу от Хан-Юниса. Он указал, что радикалам удалось подбить три танка израильских войск, один бронетранспортер и бульдозер. По его словам, еще одна бронемашина была поражена к западу от лагеря Джебалия.

До этого сообщалось, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступили к штурму палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Как отмечал телеканал Al Jazeera, одной из целей штурмовых подразделений стала правительственная больница города и местный лагерь беженцев.

1 декабря военизированное крыло палестинского «Исламского джихада» «Бригады Аль-Кудс» сообщило об атаках на израильские города и поселения в день окончания перемирия.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.