Базу США в Сирии обстреляли ракетами

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о выпуске 15 ракет с территории Ирака по американской базе в Сирии. В заявлении, опубликованном на странице СЕНТКОМ в социальной сети X (ранее Twitter), указывается, что 3 декабря было выпущено 15 ракет калибра 122 мм по американской базе в Румейлане.

Информации о пострадавших или повреждениях оборудования нет.

Оперативная группа, ответственная за операцию «Непоколебимая решимость», обнаружила место, откуда были запущены ракеты, и передала эту информацию иракским силам безопасности.

Ранее СЕНТКОМ сообщил, что 3 декабря силы международной оперативной группы, проводящей операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, столкнулись с пятью экстремистами, которые готовились запустить беспилотный летательный аппарат.

По данным Пентагона, опубликованным газетой The Washington Post, американские военные на Ближнем Востоке с октября столкнулись с не менее чем 76 атаками боевиков в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Обстрелы ракетами и нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские войска в Ираке и Сирии происходят практически ежедневно.

Кроме того, СЕНТКОМ сообщил о нападениях йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», поддерживаемых Ираном, на три коммерческих судна в Красном море. Ракетный эсминец ВМС США «Карни» успешно отразил нападения, сбив как минимум три беспилотных летательных аппарата.

Ранее шиитские группировки заявили об атаке дронами баз США в Сирии и Ираке.