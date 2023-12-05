Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Базу США в Сирии обстреляли ракетами

Базу США в Сирии с территории Ирака обстреляли 15 ракетами

close
100%
Hussein Malla/AP

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о выпуске 15 ракет с территории Ирака по американской базе в Сирии. В заявлении, опубликованном на странице СЕНТКОМ в социальной сети X (ранее Twitter), указывается, что 3 декабря было выпущено 15 ракет калибра 122 мм по американской базе в Румейлане.

Информации о пострадавших или повреждениях оборудования нет.

Оперативная группа, ответственная за операцию «Непоколебимая решимость», обнаружила место, откуда были запущены ракеты, и передала эту информацию иракским силам безопасности.

Ранее СЕНТКОМ сообщил, что 3 декабря силы международной оперативной группы, проводящей операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, столкнулись с пятью экстремистами, которые готовились запустить беспилотный летательный аппарат.

По данным Пентагона, опубликованным газетой The Washington Post, американские военные на Ближнем Востоке с октября столкнулись с не менее чем 76 атаками боевиков в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Обстрелы ракетами и нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские войска в Ираке и Сирии происходят практически ежедневно.

Кроме того, СЕНТКОМ сообщил о нападениях йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», поддерживаемых Ираном, на три коммерческих судна в Красном море. Ракетный эсминец ВМС США «Карни» успешно отразил нападения, сбив как минимум три беспилотных летательных аппарата.

Ранее шиитские группировки заявили об атаке дронами баз США в Сирии и Ираке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий