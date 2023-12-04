Путин назвал поддержку бойцов СВО одним из главных вопросов СПЧ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции — один из ключевых вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.

«Один из главных вопросов, которыми занимается совет, — это деятельность и поддержка наших бойцов», — сказал глава государства на заседании СПЧ.

Он отметил, что в заседании принимают участие члены СПЧ, которые побывали не один раз в зоне специальной военной операции.

Президент также добавил, что знает о регулярных поездках участников совета в новые регионы, и попросил открыто говорить о проблемах, которые там существуют и требуют вариантов решения.

В ноябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать долги участников специальной военной операции, замороженные на время участия в операции.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».