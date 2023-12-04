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Названы причины бегства украинской армии из-под Артемовска

Военный эксперт Кнутов: среди бойцов ВСУ начались панические настроения

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Reuters

Бегство украинских военных во время штурма населенного пункта Артемовское связано с низкой моралью бойцов ВСУ на этом участке фронта. Об этом сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью «Ленте.ru».

Эксперт отметил, что многие украинские солдаты находятся в состоянии паники.

«Это [бегство] указывает на низкие моральные качества и плохой уровень подготовки украинской армии. Когда людей мобилизуют и не готовят, а сразу отправляют на линию фронта, <...> у них начинается паника», – пояснил Кнутов.

По его словам, находясь в таком состоянии, военные бросают раненых сослуживцев, оставляют оружие и убегают.

Все это, уверен Кнутов, указывает на комплектование украинской армии плохо подготовленными бойцами. Он предположил, что будущих бойцов насильственно мобилизовали, а затем сразу отправили на фронт.

До этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых.

До этого Минобороны РФ заявило об уничтожении пунктов дислокации и скопления техники ВСУ.

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