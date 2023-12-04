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Военный эксперт объяснил необходимость возрождения службы СМЕРШ

Генерал Липовой: возрождение службы СМЕРШ в нынешних условиях необходимо

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Андрея Гурулева о возрождении в России службы СМЕРШ, которая будет работать на новых территориях по принципу советской военной контрразведки.

Липовой подчеркнул, что в нынешних условиях возрождение службы необходимо для выявления диверсионных групп и подрыва работы агентов Службы безопасности Украины (СБУ).

«Эти завербованные диверсанты занимаются подрывной детальностью, собирают информацию о наших войсках, выискивают, где и какие террористические акты можно совершить. А служба зарекомендовала себя с положительной стороны еще в период Великой Отечественной войны», — отметил офицер.

По его словам, основу службы составят сотрудники МВД, прокуратуры и ФСБ России.

Структуры СМЕРШ просуществовали в СССР с 1943 по 1946 год.

По словам Гурулева, контрразведка, помимо новых регионов РФ могла бы действовать и на других российских территориях.

До этого Гурулев отмечал, что в России сегодня нет необходимости объявлять новую волну мобилизации, так как потребность в военных закрывается благодаря контрактникам.

Ранее в Петербурге показали портреты агентов СМЕРШ.

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