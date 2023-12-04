Потери украинских войск на Краснолиманском направлении за последние сутки составили до 280 бойцов. Об этом сообщается в официальной сводке российского министерства обороны.

В ведомстве отметили, что за указанный промежуток времени Вооруженные силы РФ отразили пять атак на Краснолиманском направлении. В сражениях принимали участие подразделения группировки войск «Центр», которых поддерживали армейская авиация и артиллерия.

По данным министерства, боевые столкновения произошли в районе населенного пункта Ямполовка в Донецкой народной республике (ЛНР) и села Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР). При этом атаки на позиции российских войск организовали бойцы 63-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Общие потери противника на данном направлении составили до 280-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля», — говорится в заявлении военного ведомства.

4 декабря издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщило, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный во время переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином попросил у него снабдить солдат страны 17 млн снарядов. Также военачальник обратил внимание, что Киев нуждается в финансировании от Вашингтона в размере $350-400 млрд.

В материале указывалось, что подобные требования сильно удивили главу Пентагона. Как отметил источник, такое количество снарядов невозможно собрать даже при помощи всех стран мира.

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