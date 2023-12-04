В ЦАХАЛ заявили, что операция на севере Газы близка к завершению

Генерал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), командующий израильскими бронетанковыми силами Хишам Ибрагим заявил, что операция на севере сектора Газа близка к своему завершению. Об этом сообщает Reuters.

«Цели на северном участке почти достигнуты», — поделился генерал.

По его словам, ЦАХАЛ продолжает действовать в других районах анклава против радикального движения ХАМАС.

До этого газета Haaretz со ссылкой на неназванного дипломата писала, что западные страны обеспокоены буферной зоной возле границы с сектором Газа, которую предлагает сделать Израиль. На Западе опасаются, что она может стать постоянной. Также ведется обсуждение о том, стоит ли поддерживать инициативу Израиля по созданию зоны.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возложил ответственность за потери среди мирных жителей в секторе Газа на ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.