Армия Израиля объявила воздушную тревогу на границе с Газой впервые за день

В Израиле сирены воздушной тревоги впервые с вечера 3 декабря прозвучали в районах, которые находятся на границе с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В военном ведомстве пояснили, что сирены прозвучали в кибуце Нирим.

В прошлый раз сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля 3 декабря.

До этого Армия обороны Израиля заявила об обстреле с территории Сирии.

В ночь на 3 декабря армия Израиля нанесла удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. За прошедшие сутки израильские военные потратили сотни снарядов на удары по военной инфраструктуре ХАМАС, а также по судам боевиков и другим объектам.

ВВС Израиля уничтожили командира батальона «Шеджайя» группировки ХАМАС Вессама Фархата, причастного к атаке 7 октября. Более десяти лет назад Фархат командовал тем же батальоном и был одним из организаторов теракта с применением противотанковой ракеты для удара по гражданскому автобусу.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал цели в войне с ХАМАС.