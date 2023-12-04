Эксперт рассказал, почему «Ланцет» не видим для радаров

Созданный в России беспилотник-камикадзе «Ланцет» создан из композитных материалов и поэтому мало заметен для радиолокационных станций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военного историка Юрия Кнутова.

«Он сделан полностью из композитных материалов, имеет электродвигатель, что делает его невидимым как для радаров, так и для тепловизоров», — рассказал эксперт.

Также он отметил еще особенность аппарата — он создан по схеме Х-образного крыла: два Х-образных крыла, которые складываются при транспортировке, а при запуске раскрываются.

Он добавил, что дрон обладает отличными маневренными характеристиками, а на экране радара его иногда можно перепутать с птицей.

До этого немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что новое поколение российских беспилотников «Ланцет» представляет угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России представили комплекс «Чистюля» для подавления дронов.