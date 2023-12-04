Власти Николаевской области Украины рассказали о повреждениях в регионе

Глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о повреждении инфраструктурного здания и ЛЭП. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения были зафиксированы ночью в Баштанском районе.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Николаевской области Украины произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Сообщение о взрывах появилось около 22:40 мск.

Еще одно украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Хмельницкой области. Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу. Подробности о взрывах в регионе, включая их точное место, не приводятся.

Днем 3 декабря воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Сигнал тревоги распространился по всем областям страны практически одновременно в 14:03 мск.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.