Командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Белый» рассказал, что модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью показали свою эффективность в зоне спецоперации. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел... Очень опасное, очень достойное оружие», — отметил военный.

Он добавил, что его бойцы активно используют высокоточные снаряды «Краснополь». Например, с помощью него российские солдаты поражали кочующий миномет калибра 120 миллиметров.

Сослуживец военного с позывным «Бармалей» отметил, что этот снаряд наводится при помощи беспилотника «Орлан» и отличается высокой точностью.

До этого военкор Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) внедрили новый термобарический боеприпас для беспилотника «Герань», заменяющий обычный фугасный. Военный журналист также подчеркнул, что противник плохо относится к таким новшествам.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.