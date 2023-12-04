Австрийский полковник призвал Запад «идти ва-банк» в вопросе помощи Киеву

Государствам Запада следует «пойти ва-банк» в вопросе оказания военной помощи Украине. На это в ходе интервью для немецкого издания Tagesschau указал полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

Как он сказал, при отсутствии поддержки со стороны зарубежных партнеров Киев рискует проиграть в вооруженном конфликте с Москвой. При этом, по словам эксперта, сейчас РФ и Украина ведут конфликт на истощение и его итоги в первую очередь определит имеющееся у них количество ресурсов.

Также австрийский полковник рассказал, что в настоящее время на Западе наблюдается некое «похмелье». Изначально США и их союзники были уверены, что поставляют достаточно вооружений в зону боевых действий. Однако в действительности это не так, поэтому Райснер призвал правительства западных стран «пойти ва-банк» и не оставаться в стороне.

«Готов ли он (Запад.— «Газета.Ru») поддержать Украину? Тогда ему придется сделать больше. Если он к этому не готов, то он должен объявить об этом», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что местные политики начали с «отрезвлением» осознавать необходимость выделить больше средств на помощь Киеву. Тем не менее никто из них не хочет сообщать об этом гражданам, уточнил полковник.

В конце Райснер обратил внимание на последние высказывания представителей НАТО о поддержке Украины. В Альянсе уже неоднократно говорили о «пустеющей бочке» и истощении запасов оружия, резюмировал эксперт.

Ранее в Белом доме прокомментировали задержку в выделении средств на помощь украинским войскам.