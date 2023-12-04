Российский военный заявил о попытках ВСУ прорвать оборону под Артемовском

Вооруженные силы Украины пытаются прорвать оборону войск РФ под городом Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командир расчета гаубицы «МСТА-Б» 150-й дивизии ЮВО с позывным «Борода».

Вечером 3 декабря военкор Борис Рожин заявил, что ВС РФ заняли удерживаемые ВСУ с весны позиции под Артемовском.

«Постоянно пытаются прорваться, но ничего у них не получается и не получится», — передает агентство слова российского военного.

До этого РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало о сдаче украинских военных в плен на Артемовском направлении. По данным министерства, десантники РФ «вскрыли» систему обороны украинских войск в поселку Артемовское и на подступах к нему в ходе разведывательных действий.

Причиной деморализации ВСУ, утверждают в ведомстве, стали точные удары по выявленным опорным пунктам и орудиям.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.