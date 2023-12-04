В Израиле заявили о готовности уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции

Глава Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар заявил, что Израиль готов уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции. Соответствующую аудиозапись опубликовала государственная телерадиокомпания Израиля Kan, передает ТАСС.

«Как говорят на улице, это ликвидация ХАМАС, и мы полны решимости сделать это. Это наш Мюнхен», — подчеркнул чиновник.

Цель по ликвидации лидеров ХАМАС он сравнил с ликвидацией организаторов теракта, в результате которого в 1972 году не стало 11 членов олимпийской сборной Израиля. Операция по возмездию за теракт продолжалась около 20 лет. Исполнителей теракта преследовали по всему миру.

Подчеркивается, что операция по уничтожению лидеров ХАМАС будет проходить «повсюду. В Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, в Турции, в Катаре, везде». Обстоятельства, при которых была сделана эта аудиозапись, не уточняются.

До этого ЦАХАЛ заявил об уничтожении в Газе командира одного из батальонов ХАМАС.

Ранее папа Римский заявил, что ему больно видеть конец перемирия между Израилем и ХАМАС.