Сто крупнейших компаний ВПК мира увеличили производство на 3,5% в 2022 году. К такому выводу пришли исследователи Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Исследователи сообщают о значительном росте доходов компаний военно-промышленного комплекса в Азии, Океании и на Ближнем Востоке и их снижении в США и ЕС. Отмечается, что доходы 42 входящих в топ-100 ведущих компаний американского ВПК в 2022 году упали на 7,9% и составили $302 млрд.

«Многие американские и европейские оружейные компании не смогли значительно увеличить производственные мощности из-за нехватки рабочей силы, резкого роста затрат и сбоев в цепочке поставок, которые усугубились войной на Украине», — рассказали в СИПРИ.

Отмечается, что на фоне растущего спроса на вооружения в мире, его производство остается недостаточным.

«Непогашенные заказы и всплеск новых контрактов свидетельствуют о том, что глобальные доходы оборонного сектора могут значительно вырасти в ближайшие несколько лет», — заявили в СИПРИ.

Весной 2023 года СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.