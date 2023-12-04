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Шиитские группировки заявили об атаке дронами баз США в Сирии и Ираке

«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке беспилотниками военных баз США

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Alexander Ermochenko/Reuters

Объединяющее вооруженные формирования шиитов «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковало американские военные базы, расположенные в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении организации утверждается, что в ответ на «преступления в Газе» шиитские бойцы, используя беспилотник, нанесли удар по базе США в Сирии Green Village. При этом было зафиксировано прямо попадание дрона в цель.

Также с помощью беспилотного летательного аппарата была совершена атака на расположенную в западной части Ирака американскую базу Айн аль-Асад.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Сирии. Израильская артиллерия нанесла удар по источнику выстрела.

До этого шиитские вооруженные группировки в Ираке пригрозили возобновить атаки на военные объекты иностранных военных сил.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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