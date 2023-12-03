В США отметили парализующее беспилотники ВСУ российское оружие

Вооруженные силы России эффективно применяют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Торнадо-С» против ВСУ, тщетно пытающихся компенсировать недостаток артиллерии беспилотниками. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

«У них (русских. — «Газета.Ru») есть РСЗО «Град», выпускающая по заданной местности огромное количество ракет, уничтожая все на этой площади. Также есть РСЗО «Торнадо-С» с управляемыми ракетами», — сказал экс-морпех.

Он обратил внимание, что у «Торнадо-С» выше дальность поражения, чем у американской РСЗО HIMARS.

Берлетик также отметил, что мощные российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали еще одной проблемой для дронов ВС.

«У России есть серьезные системы радиоэлектронной борьбы, которые не дают украинским FPV-дронам достичь цели», — добавил он.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал беспилотники-камикадзе, систему дистанционного минирования «Земледелие» и танк Т-90М «Прорыв» одними из самых полезных типов вооружения в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.