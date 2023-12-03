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На Украине признали неспособность нарастить военное производство до паритета с РФ

Подоляк: Украина не способна нарастить военное производство для паритета с РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна самостоятельно не способна нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.

Подоляк указал на готовность Украины «дойти до конца, но при совместном (с Западом. — «Газета.Ru») технологическом рывке».

«Когда будет (Украина) обеспечена необходимым количеством оружия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с РФ», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта.

Он также отметил, что размещение данных объектов не сможет повлиять на успешное проведение и окончание специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина практически исчерпала свой военный ресурс.

Ранее в США рассказали, как закончится конфликт на Украине.

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