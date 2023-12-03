Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эсминец ВМС США подвергся атакам беспилотников и ракет

Эсминец ВМС США Carney атаковали БПЛА и ракеты, выпущенные из Йемена

close
100%
Mc2 Aaron Lau/Planetpix/Global Look Press

Эсминец ВМС США USS Carney подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет, выпущенных из Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в Пентагоне.

«Ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по американскому эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море», — сказано в сообщении.

27 ноября Центральное командование США (CENTCOM) заявило о попытке ракетной атаки по американскому боевому кораблю USS Mason с территории Йемена.

По данным CENTCOM, две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении USS Mason и теплохода Central Park.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий