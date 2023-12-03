Стали известны особенности боевых действий на СВО в условиях снегопада

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что возможности техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в снегопад ограничены. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Во время снегопада очень плохая видимость, соответственно, очень тяжело работать артиллерии», — сообщил он.

По его словам, в таких условиях практически не могут действовать беспилотные летательные аппараты, так как операторам тяжело ими управлять.

Он подчеркнул, что снегопад ограничивает возможности использования бронетехники, особенно переданной Украине от стран НАТО, так как она не заточена под работу в зимних условиях.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Складом пользовалась 113-я бригада теробороны. Он находился в районе населенного пункта Липцы, рассказали в министерстве.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок в ДНР.