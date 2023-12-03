В Пентагоне заявили о недостаточно быстром производстве оружия в США

Оборонная промышленность США пытается не отставать от КНР в гонке высокотехнологичных вооружений. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неопубликованный проект доклада Пентагона по оборонной промышленности, датированный 27 ноября.

Как говорится в проекте отчета, пока американская оборонная промышленность не имеет возможностей, мощность и способность «реагировать», а также не обладает «устойчивостью, что требуется для быстрого и масштабного удовлетворения всего спектра потребностей военного производства».

В нем также сказано, что Соединенные Штаты являются производителем лучшего оружия в мире, но они не могут делать это достаточно быстро.

«Это представляет собой растущий стратегический риск, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, <...> одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе», — указывается в документе.

В Пентагоне также отмечают, что за последние 30 лет Китай стал «глобальным промышленным центром» в судостроении, критических полезных ископаемых и микроэлектронике. Промышленность КНР «значительно превосходит возможности как США, так и ключевых европейских и азиатских союзников в совокупности».

До этого американская газета World Street Journal сообщила о серьезных проблемах с производством вооружений и боеприпасов в США. В частности, уже два года не работает единственный в стране завод по производству черного пороха.

Ранее госсекретарь Блинкен заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.