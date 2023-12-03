Польша планирует поставить Украине новую партию самоходных гаубиц

Польша планирует передать Украине более 50 самоходных гаубиц Krab. Об этом сообщило агентство PAP.

AHS Krab — самоходная гаубица на гусеничном шасси производства Huta Stalowa Wola SA. Польша уже передала Украине из резервов Войска Польского 18 таких машин, напомнили журналисты.

Они добавили, что между Киевом и Варшавой также подписан контракт на производство и передачу 56 этих самоходных установок.

Министерство обороны Украины уже поблагодарило Варшаву за предоставленное вооружение. Там назвали польские самоходки «оружием победы».

Сообщается, что Польша с начала конфликта на Украине также передала ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, карабины Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, самолеты МиГ-29. Готовятся поставки самоходных минометных систем Rak, боевых машин пехоты Rosomak.

До того сообщалось, что у польских гаубиц, переданных ВСУ, обнаружились проблемы с шасси, башнями и стволами.

Ранее в Польше призвали НАТО готовиться к конфликту с Россией.