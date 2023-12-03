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Израиль намерен провести в Газе высокоинтенсивную операцию

NYT: Израиль планирует провести операцию высокой интенсивности в Газе

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Fatima Shbair/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие недели намерена провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа. Об этом написала The New York Times cо ссылкой на представителя израильской администрации.

После этого, согласно утверждению источника, операция перейдет в фазу низкой интенсивности. Газета отмечает, что так как Израиль рекомендовал жителям южных районов сектора Газа эвакуироваться, это может означать подготовку к операции в этой части анклава.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала население не менее пяти районов в Хан-Юнисе и окрестностей города покинуть эти места из соображений безопасности.

Перед этим стало известно, что Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и отозвал переговорщиков из Катара, так как ХАМАС, согласно утверждению израильской стороны, не выполнил свою часть соглашения по освобождению заложников

Ранее в Израиле раскрыли план действий после окончания наземной операции в Газе.

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