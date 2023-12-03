В ХАМАС сообщили о ликвидации израильских солдат в Бейт-Хануне

Боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС вступили в бой с солдатами Армии обороны Израиля в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ХАМАС.

«Моджахеды (боевого крыла ХАМАС) «аль-Касам» атаковали сионистские силы, скрывавшиеся внутри здания в Бейт-Хануне, с помощью термобарического снаряда, после чего вступили с ними в бой посредством пулеметов и ликвидировали несколько солдат», — пишут представители ХАМАС.

В ЦАХАЛ случившееся пока не прокомментировали.

До этого в армии Израиля рассказали об ударах по объектам ХАМАС в ночь на 3 декабря. По словам представителей ЦАХАЛ, были атакованы туннельные шахты, военные штабы, склады боеприпасов и многое другое. Кроме того, за прошедшие сутки израильские военные потратили сотни снарядов на удары по судам боевиков и другим объектам. Также, с помощью беспилотников была ликвидирована группа террористов.

Ранее глава ВОЗ не смог подобрать слов для описания ситуации в Газе.