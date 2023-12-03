В Белгородской области назвали число прилетов от ВСУ за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об ударах, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по региону 2 декабря. В общей сложности зафиксировано около 80 прилетов.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка – 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно», — написал Гладков.

В Наумовке беспилотники ВСУ сбросили 2 взрывных устройства, продолжил он. В Борисовском районе было 5 обстрелов из миномета по окраине Богун-Городка, а по окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе выпущено 3 минометных снаряда.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье — зафиксировано 3 прилета. В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 7 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 6, по селу Муром – 3 минометных снаряда.

Кроме того, в селе Середа с дрона сброшен один осколочный боеприпас. При этом во всех случаях обошлось без последствий, отметил Гладков.

До этого в ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив по ним 24 снаряда, в том числе кассетные, калибром 155 мм и четыре снаряда калибром 152 мм.

2 декабря Минобороны РФ сообщало, что над Азовским морем были сбиты две украинские ракеты. Речь о зенитных ракетах С-200, которые ВСУ переделали для ударов по наземным целям.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок в ДНР.