Саперы ВС РФ уничтожили важный объект ВСУ в Запорожской области

Российские саперы уничтожили важный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал командир группы с позывным «Сварог».

По его словам, операция проходила в серой зоне на Ореховском направлении в Запорожской области. Группа саперов зашла в серу зону и уничтожила важный объект ВСУ, который влиял на передвижение войск.

«В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника. В данный момент передвижение противника сильно затруднено», — поделился «Сварог».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

Он отметил, что конфликты «развиваются поэтапно», и призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена.

Также в Польше заявляли, что Киев не говорит правду о ситуации на фронте.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.