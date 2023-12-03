Профессор считает, что вся территория Украины может перейти под контроль РФ

Если конфликт между Украиной и Россией не закончится, под контроль России может перейти вся территорию Украину вплоть до Днепра. С таким предположением выступил профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Если война продолжится, Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории до Днепра», — полагает историк.

Согласно его прогнозу, в число перешедших под контроль российской стороны земель может войти вся Восточная и Южная Украина.

При этом Робертс отметил, что Киеву не следует рассчитывать на возврат четырех новых российских регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областей, — как и на возвращение Крыма.

Эксперт порекомендовал странам Запада склонить руководство Украины к мирным переговорам с Россией для сохранения своей репутации.

До этого Робертс говорил, что президент Украины Владимир Зеленский и его союзники на Западе будут вынуждены принять все условия России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.