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Командир батальона ХАМАС, причастный к атаке 7 октября, уничтожен

ВВС Израиля уничтожили командира батальона ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

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Армия обороны Израиля

Истребители израильских ВВС ликвидировали причастного к атаке 7 октября командира батальона «Шеджайя» группировки ХАМАС Вессама Фархата. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Самолеты нанесли удар после получения ЦАХАЛ точной информации о местонахождении Фархата. Как указано в сообщении, командир принимал участие в столкновениях на территории Израиля 7 октября, во время которых он приказал боевикам проникнуть в кибуц Нахаль-Оз.

Более десяти лет назад Фархат командовал батальоном «Шеджайя» и был одним из организаторов теракта с применением противотанковой ракеты для удара по гражданскому автобусу.

2 декабря в Израиле заявили, что ХАМАС сорвал паузу в Газе отказом вернуть 17 заложников.

Утром 1 декабря пресс-служба израильских войск сообщила о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории страны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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