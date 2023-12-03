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Группировка войск «Центр» отразила атаки трех бригад ВСУ

Группировка «Центр» отразила атаки бригад ВСУ на Краснолиманском направлении

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Пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие группировки сил «Центр» отразили на Краснолиманском направлении атаки трех мехбригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он уточнил, что бои шли в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Атаку противника отразили подразделения мотострелковой бригады группировки при поддержке огня артиллерии. Восемь украинских солдат сдались в плен.

По словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы удалось подавить более 30 артиллерийских расчетов противника, а также три бронемашины и четыре автомобиля.

Накануне российская армия улучшила свои позиции на одном из направлений в ходе СВО. Согласно информации оборонного ведомства, бойцы ВС России отразили 18 атак украинской армии в районе села Синьковка Харьковской области. В Минобороны РФ отметили успехи на линии соприкосновения на Купянском направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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