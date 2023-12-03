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Армию США сочли самой смертоносной силой в истории

Шеф Пентагона Остин назвал американскую армию самой смертоносной силой в истории

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская армия — это самая смертоносная сила. Его процитировал ТАСС.

«Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества», — сказал он 2 декабря на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Остин отметил, что Пентагон намерен «продолжать в том же духе». Он добавил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек.

В конце ноября в Совфеде заявили, что шеф Пентагона намеренно врет об успехах ВСУ на поле боя. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что слова Остина об «устойчивом прогрессе» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте — это ложь.

До этого шеф Пентагона высказался о поставках Taurus и F-16 Украине.

Ранее в Пентагоне выразили беспокойство сообщениями о пьянстве на военных базах США.

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