Эрдоган заявил, что США не предоставили Турции купленные самолеты F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США отправляют Греции самолеты-истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара уже предоставила за них деньги. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Только потому, что Америка делает это, у нас, вероятно, нет причин отступать. Мы приходим к соседу рядом с нами, садимся и разговариваем», — заявил турецкий лидер.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Палата представителей конгресса США в июле прошлого года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает американской администрации продавать Турции новые истребители F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока турецкие самолеты нарушают воздушное пространство Греции.

В начале сентября Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 заявлял, что обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом поставки истребителей F-16 в Турцию.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.