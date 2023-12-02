Войска РФ поразили стоянку авиатехники ВСУ

Российские войска в течение недели поразили несколько украинских объектов на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По словам министерства, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска группировок войск российских Вооруженных сил поразили на аэродроме Миргород топливное хранилище и стоянку авиационной техники. Кроме того, был нанесен удар по шести радиолокационным станциям П-18.

Минобороны также сообщило, что средства противовоздушной обороны РФ за неделю сбили восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет.

25 ноября МО РФ передавало, что российские военные нанесли удары по военным аэродромам в Днепропетровской области. В результате были уничтожены два склада ВСУ, на которых хранились авиационные средства поражения.

До этого войска РФ поразили склад авиабоеприпасов в Хмельницкой области. Также был поражен узел связи на аэродроме.

В конце ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках специальной военной операции на Украине (СВО) российские войска нанесли более 270 ракетных ударов. Он отметил высокую эффективность современного ракетного вооружения на поле боя.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.