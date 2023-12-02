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В США назвали причину неудачного наступления украинских войск

Экс-глава ЦРУ Петреус связал неудачное наступление Киева с нехваткой оружия

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Alina Smutko/Reuters

Бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Украина во время своего летнего наступления «не достигла всего того, на что надеялась», и причиной этому стала задержка в получении ВСУ вооружений от западных стран. Об этом он сказал на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», трансляция которой шла на YouTube-канале Washington Post.

Петреус отметил, что США долго не соглашались передать танки Abrams A1, и это оттянуло процесс передачи Германией своих Leopard. Он также напомнил, что откладывалось решение по кассетным боеприпасам, «которые могли быть очень полезны», системам РСЗО дальнего радиуса действия и авиации. Петреус подчеркнул, что, согласно западной доктрине, для прорыва линий обороны необходимо превосходство в воздухе и множество других факторов.

«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — сказал экс-глава ЦРУ.

До этого британский еженедельник The Economist писал, что из-за нерешительности стран Запада Россия может победить в конфликте с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления. Украинский лидер также признал, что Украина чувствует переключение внимания США и ЕС на палестино-израильский конфликт. Он подчеркнул, что только слепой «не признает этого».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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