ВКС России получили партию двух новейших истребителей

Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК Ростеха) изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Отмечается также, что на предприятии уже началось производство самолетов по программе 2024 года.

В ОАК уточнили, что самолеты Су-30СМ2 и Як-130 прошли необходимые наземные и летные испытания, после чего отправились к месту несения службы.

На прошлой неделе «Ростех» сообщил, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) до конца 2023 года передаст Воздушным космическим силам (ВКС) России очередную партию истребителей пятого поколения Су-57.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, созданный в ОКБ Сухого для замены истребителя Су-27. Серийно производится с 2018 года.

Ранее за рубежом начали проявлять повышенный интерес к истребителю Су-57.