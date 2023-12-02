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Зеленскому и Залужному посоветовали учиться строить линии обороны у российских военных

Экс-советник главы ВСУ посоветовал Зеленскому учиться строить линии обороны у РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Украинскому руководству следует поучиться строить оборонительные линии у российских военнослужащих. Об этом заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, комментируя видеообзор оборонительных систем российских вооруженных сил, опубликованный им в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах российский боец изучает подземные сооружения. Тоннели прорыты до жилых помещений, в которых военнослужащие спят, едят, отдыхают. Пройдя подземные проходы, можно сразу очутиться в зоне ведения боевых действий, не рискуя попасть по дороге под обстрел ВСУ.

По мнению Бутусова, украинский президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, главнокомандующий Валерий Залужный и Генеральный штаб должны посмотреть такие видео и поучиться у российских солдат, как нужно организовывать и строить фортификационные укрепленные районы обороны.

На этой неделе украинский пленный Виталий Шкиндаль рассказал РИА Новости, что большие потери ВСУ в спецоперации во многом связаны с непрофессиональными действиями украинского командования. По его словам, солдат отправляют вперед без учета положения дел на поле боя.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.

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