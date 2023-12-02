Мыши атаковали окопы украинских военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на заполненные мышами окопы, грызуны залезают в военные формы и вьют там гнезда. Соответствующее видео разместило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На кадрах несколько мужчин в окопе вытряхивают куртку одного из солдат. Из нее на пол выпадают сразу несколько мышей. Затем куртку протягивают ее владельцу, но тот отбивается ногами. Видео сопровождается нецензурной лексикой.

На втором видео показано огромное полчище мышей, ищущих еду и теплое место и облепивших кровати, провода, обувь украинских военнослужащих.

В ноябре сообщалось, что украинские военнослужащие столкнулись с полчищем грызунов, которые перегрызают провода в окопах. Как писал Japan Times, животные атакуют терминалы спутникового интернета Starlink и заполняют окопы в поисках еды и тепла. Украинский боец Дмитрий рассказал, что не видел ни одной мыши прошлой зимой, но в этом году они появились в огромных количествах.

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