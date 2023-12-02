Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мыши атаковали окопы украинских военных

В сети появилось видео с мышами, свившими гнезда в военной форме ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на заполненные мышами окопы, грызуны залезают в военные формы и вьют там гнезда. Соответствующее видео разместило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На кадрах несколько мужчин в окопе вытряхивают куртку одного из солдат. Из нее на пол выпадают сразу несколько мышей. Затем куртку протягивают ее владельцу, но тот отбивается ногами. Видео сопровождается нецензурной лексикой.

На втором видео показано огромное полчище мышей, ищущих еду и теплое место и облепивших кровати, провода, обувь украинских военнослужащих.

В ноябре сообщалось, что украинские военнослужащие столкнулись с полчищем грызунов, которые перегрызают провода в окопах. Как писал Japan Times, животные атакуют терминалы спутникового интернета Starlink и заполняют окопы в поисках еды и тепла. Украинский боец Дмитрий рассказал, что не видел ни одной мыши прошлой зимой, но в этом году они появились в огромных количествах.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий