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ЦАХАЛ проводит рейды в палестинских городах на Западном берегу

Al Jazeera: ЦАХАЛ проводит рейды в палестинских городах на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейды в палестинских городах на Западном берегу. Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации телеканала, израильские войска штурмовали город Хеврон. Информации о пострадавших или арестах не приводится.

Как передает агентство WAFA, ЦАХАЛ штурмует город аль-Бира. Уточняется, что израильские военные совершили несколько рейдов на жилые дома рядом с населенным пунктом. То же касается деревни аль-Мазра аль-Гарбия, которая находится к северо-западу от Рамаллы.

По данным Al Mayadeen, в городе Ятта происходят вооруженные столкновения между палестинцами и армией Израиля. Как сообщил корреспондент телеканала, солдаты ЦАХАЛ окружили город с северной и южной стороны. Также израильские военные проводят рейд в городе Калькилия у границы Западного берега реки Иордан.

До этого сирийский телеканал Al Ikhbariya сообщал, что израильские войска атаковали окрестности Дамаска.

19 ноября ЦАХАЛ приступил к масштабным штурмам городов на Западном берегу реки Иордан. Подразделения Армии обороны Израиля атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге региона, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере.

Ранее в Египте рассказали о работе по возобновлению перемирия в секторе Газа.

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