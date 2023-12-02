На Украине предложили отправить на фронт чиновников

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан заявил, что на фронт необходимо отправить украинских чиновников. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Радио НВ».

Как считает полковник, все украинские госслужащие, которые получают от государства какое-то денежное содержание или пенсии, должны быть военнослужащими. По его словам, сейчас, наверное, всего 1% украинских госслужащих выполняет боевые задачи.

«А надо их всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны», — сказал Свитан.

По словам полковника, призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не повлиял бы на качество работы госаппарата, поскольку «в таком количестве» он «не нужен».

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ), чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на передовую.

До этого бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что время популярных решений в вопросах мобилизации прошло.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.