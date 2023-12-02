Израиль атаковал окрестности Дамаска

Израильские войска атаковали окрестности Дамаска. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ikhbariya.

»Израиль совершил агрессию на окрестности (сирийской) столицы Дамаска», — говорится в сообщении телеканала.

До этого ВВС Израиля совершили удары по объектам организации «Хезболла», которые находятся в Ливане. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильский истребитель произвел атаку в районе населенного пункта Малькия.

«Хезболла» также сообщала об ударе по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районах Джаль Аль-Аллям и Аль-Мардж.

22 ноября «Хезболла» нанесла удары по израильским позициям на границе с Ливаном. Всего атаке подверглись 10 позиций израильских военных на границе с Ливаном.

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