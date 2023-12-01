Военнопленный ВСУ раскритиковал немецкую БМП Marder

Боевые машины пехоты Marder производства Германии малопригодны для реальных боевых действий. Такое мнение выразил украинский военнопленный Владимир Чайковский, сообщает ТАСС.

«На ней [БМП Marder] только по асфальту ездить, на парад. Когда скользко, она плывет», — рассказал Чайковский.

Украинский военнослужащий проходил обучение с опытом посадки и высадки из Marder на полигоне в Германии. По его словам, немецкая БМП не приспособлена к использованию советского оружия. Автоматы Калашникова приходится держать на коленях стволом в подбородок, так как имеющиеся крепления предназначены для оружия натовского образца.

ТАСС сообщает, что Чайковский был мобилизован 5 января 2023 года по повестке. Попал в плен на запорожском направлении, оказавшись в окружении российских сил в районе населенного пункта Вербовое.

30 сентября другой украинский военнопленный заявлял, что немецкие боевые машины пехоты Marder, поставляемые украинской армии, регулярно ломаются и проявляют себя в боях не лучшим образом.

Тем не менее, Германия продолжает поставки. В ноябре на Украину была передана новая партия военной техники, в которую вошли 20 БМП Marder.

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