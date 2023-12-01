Военный эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений

Украина вынуждена переходить к обороне, поэтому президент страны Владимир Зеленский заявляет о планах построить укрепления вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом газете «Взгляд» сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, намерение противника уходить в глухую оборону свидетельствует о нехватке у него ресурсов для продолжения атак.

«Первые работы за Авдеевкой уже начались. Несмотря на то что Украина планирует возвести довольную длинную линию фортификаций, эшелонированную оборону по примеру нашей линии Суровикина создать у них не получится», – уверен эксперт.

Он добавил, что та линия обороны, которая под силу Киеву, может быть эффективна только против стратегии огненного вала, однако она бесполезна при точечных атаках. Россия может наносить удары в тех местах, где укрепления еще не возведены, резюмировал Онуфриенко.

30 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте. О контрнаступлении, по его словам, речи больше не идет.

Парламентарий также привел слова Зеленского о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Это означает, что Украина переходит в оборону, констатировал Гончаренко.

Ранее стало известно об отъезде экс-министра обороны Украины в США.