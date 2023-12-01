Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Зона воздушной тревоги распространилась на все области Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации ведомства, вся карта страны приобрела красный цвет на карте официального ресурса по оповещению населения.

Незадолго до этого сирены тревоги прозвучали в Полтавской, Черниговской, Сумской и Киевской областях Украины. Впоследствии сигналы тревоги распространились на Киев.

Накануне в украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что в южном регионе Украины ночью была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), есть разрушения.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.