Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля впервые с 23 ноября

Впервые с 23 ноября в городе Ашкелон, расположенном на юге Израиля, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Сирены прозвучали в Ашкелоне», — указывается в публикации.
Дополнительных комментариев пока не приводится.
Согласно информации армейской пресс-службы, сирены воздушной тревоги продолжают звучать в населенных пунктах неподалеку от сектора Газа.
1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив палестинское радикальное движение в нарушении условий перемирия. Таким образом, гуманитарное перемирие в секторе Газа закончилось. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, израильские истребители сейчас наносят удары по объектам ХАМАС в палестинском анклаве.
Ранее в Германии рассказали о последствиях перемирия между Израилем и ХАМАС.