Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля впервые с 23 ноября

Впервые с 23 ноября в городе Ашкелон, расположенном на юге Израиля, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в Ашкелоне», — указывается в публикации.

Дополнительных комментариев пока не приводится.

Согласно информации армейской пресс-службы, сирены воздушной тревоги продолжают звучать в населенных пунктах неподалеку от сектора Газа.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив палестинское радикальное движение в нарушении условий перемирия. Таким образом, гуманитарное перемирие в секторе Газа закончилось. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, израильские истребители сейчас наносят удары по объектам ХАМАС в палестинском анклаве.

Ранее в Германии рассказали о последствиях перемирия между Израилем и ХАМАС.