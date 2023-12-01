В Киеве прозвучала воздушная тревога

В украинской столице объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Дополнительных подробностей пока не приводится.

Согласно информации онлайн-ресурса, ранее сирены тревоги прозвучали в Полтавской, Черниговской, Сумской и Киевской областях республики.

Накануне в украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что в южном регионе Украины ночью была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), есть разрушения.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.