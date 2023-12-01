Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах у сектора Газа впервые с 24 ноября

Воздушную тревогу объявили в районах Израиля неподалеку от сектора Газа впервые с 24 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении говорится, что в населенных пунктах вблизи сектора Газа звучали сирены.

Также Армия обороны Израиля сообщила о перехвате системами ПВО выпущенной с территории сектора Газа ракеты.

Накануне Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, писали журналисты. В публикации отмечается, что в результате сделки должны будут быть освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети. Однако официального подтверждения этой информации не было.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о последствиях перемирия между Израилем и ХАМАС.