Медик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анастасия Муцей заявила, что хотела застрелить трех своих сослуживцев из-за непрофессионализма и нежелания воевать. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала.

Муцей рассказала о ситуации, когда ей пришлось вести на боевые позиции трех насильно мобилизованных пожилых солдат.

«Были три деда, которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя. Сказала: «Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше». И он встал и пошел», — рассказала Муцей.

Она добавила, что многие украинские солдаты вокруг нее показывают совершенное неумение пользоваться оружием — один из солдат погиб из-за взрыва гранаты, которую он сам пытался подготовить к бою.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти покрывают бизнес черных трансплантологов и занимаются вывозом за рубеж органов украинцев.

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